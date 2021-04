No lyser fylkeskommunen ut 100 sommarjobbar. Og jobbane er nærmare deg enn ein skulle tru

Nyheter

Stadane som er aktuelle for sommarvikarar er nemleg over heile fylket, i Arna, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Dale i Sunnfjord, Eid, Fitjar, Florø, Fusa, Førde, Hjeltnes, Knarvik, Kvinnherad, Leikanger i Sogn, Manger, Mo og Øyrane, Måløy, Odda, Os, Osterøy, Rubbestadneset, Stend, Stryn, Sotra, Stord og Voss.

Arbeidet består mellom anna av nedvask og reinhald, maling, plenklipping, og anna vedlikehald av mellom anna dei vidaregåande skulane. I tillegg til vaske- og vedlikehaldsjobbane er det og ledig enklare kontorjobbar, der søkarar med nedsett funksjonsevne blir prioritert. For kontorarbeid vil arbeidsplass vere Bergen (Sandsli) og Leikanger.

– Tilbodet i år er ei dobling av talet på sommarjobbar i fylkeskommunen frå i fjor. Grunna pandemien er det ikkje like mange sommarjobbar tilgjengeleg i marknaden i år. Så her ligg alt til rette for at mange ungdommar i fylket kan få si første erfaring med både jobbsøking og arbeidslivet, som kan komme godt med i framtida, seier Ingrid Holm Svendsen, fylkesdirektør for organisasjon og økonomi.

Treng inga erfaring

Alle som får tilbod om jobb må jobbe i minst to veker mellom 1. juni og 1. september, men for nokre av jobbane kan det vere aktuelt med ein lengre arbeidsperiode.

Søkarar må vere over 16 år og snakke og forstå grunnleggande norsk. Tidlegare erfaring er ikkje naudsynt.

Helge John Sundal er driftsleiar ved Florø vidaregåande skule. Han har erfaring med ungdommar på sommarjobb frå tidlegare, og Sundal ser fram til å ta inn fleire i år.

– Det er lærerikt arbeid. Hos oss får ungdommane lære litt om drifting av bygg, klippe plen og male litt. Og så blir det ein del å plante, seier han.