– Viktig å ikkje kjenne på skuld, men å gjere dei rette tinga og vere forsiktige

Nyheter

Kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale, trur dei er i ferd med å slå ned og få kontroll på smitteutbrotet i nordre del av Kinn kommune.

– Vi har fått gode rutinar etter kvart, og vi har dyktige folk som jobbar godt med smittesporing, kartlegging av personar som er smitta og å finne fram til nærkontaktar, seier Dale.

Han ser ikkje bort ifrå at det kan kome fleire positive prøver som følgje av smitten som har vore i og rundt Måløy. Men det trur han kommunen skal ha oversikt over.

Dale minner om at det er ekstra viktig no å vere forsiktige og unngå unødvendige besøk og for mange nærkontaktar til kommunen har fått kontroll på smitten.

Onsdag fortalde Jostein Hals om korleis han og familien har det. Tre i familien er smitta, inkludert han sjølv.

Jostein blei smitta på jobb: – Alt styret eg har påført andre er verre å tenke på enn at eg er smitta av korona Jostein Hals vart smitta av korona medan han var på jobb. – Det verste er å tenke på alt styret eg har påført mange i Vågsøy som må i karantene, som må teste seg, som må halde seg heime og som har blitt smitta, seier han.

Dale har heile tida hatt tett kontakt med Hals og dei rundt han. Kommuneoverlegen meiner Hals og familien har gjort alt rett.

– Hals vart smitta då han var på jobb. Slikt kan skje med absolutt alle, same kor forsiktig ein er. Det viktige er når slikt skjer, er å gjere dei rette tinga. Har ein symptom som dårleg luktesans, luftvegsproblem eller feber, så hald deg heime til du blir testa, seier Dale.

Han skjønner at det er lett å kjenne på både skuld og skam når slikt skjer. Men det viktige, og forbilledlige, er å vere open når slikt oppstår, slik at ein kan sette i gang med smitteverntiltak, seier Dale.