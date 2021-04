Ein ny elev smitta ved Raudeberg skule: – Men det ser ut til at vi begynner å få ringa dette bra inn no

Nyheter

– Men denne eleven var allereie i karantene og dette utløyser ikkje anna enn at famillien som var i ventekarantene, no hamnar i ordinær karantene, seier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Ved Vågsøy ungdomsskole er det ingen fleire positive prøver etter at eit fåtall prøver derifrå også var analysert i dag.

– For Raudeberg er det nok mogleg at vi kan få nokre fleire positive, men ungdomsskolen trur eg vi no kan friskmelde, seier Dale.

– Viktig å ikkje kjenne på skuld, men å gjere dei rette tinga og vere forsiktige Kommunelegen trur dei har grei kontroll på utbrotet i Vågsøy. Men det er viktig å vere forsiktige og tenke på kva vi må gjere, og ikkje kva vi vil gjere.

Men uansett kor det eventuelt skulle kome fleire smitta, er eventuelle nærkontaktar med stort sannsyn allereie i karantene og har ikkje vore på skule og møtt andre dei potensielt kunne ha smitta.

– Det ser ut som vi har klart å ringe dette bra inn no, seier Dale, som understrekar at alle uansett resultat på testane blir i karantene i ti dagar. Og så må dei teste seg ut av den.

Karantenetala er omtrent som i går, bortsett frå at nokre som var i ventekarantene har gått over i ordinær karantene. I går var det samla rundt 240 i karantene og ventekarantene.