I dag byr Anna på hjemmelagde horn med fyll

Vi har valgt å kalle denne oppskriften «horn med Fyll», for de kan fylles med det du måtte ha lyst på. Hva med for eksempel tacorester og revet ost, eller blåmuggost og spekeskinke? Ta en titt i kjøleskapet, og kanskje du har rester som du kan fylle hornene med? Om man for eksempel går for hvitost og skinke kan det være godt med noe som smaker litt mer sammen med fyllet som rød- eller grønn pesto, eller ramløkpuré. Fylte horn passer fint som nistemat og alltid kjekt å ha i frysen. Anna sin variant er med ost, skinke, soltørkatomat og løk fall godt i smak hos oss.