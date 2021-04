Bestiller ny Måløy-designet brønnbåt – den tiende i rekken

Skipskompetanse AS sitt velkjente design av brønnbåter er et kjent syn langs norskekysten. På bestilling fra rederiet Rostein AS, vil snart den tiende båten i rekken finne veien fra tegnebrettet til Måløy-selskapet og ut i aksjon for oppdrettsnæringen.