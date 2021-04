– Dagens firkanta system for støtte til energisparing i private heimar er i praksis sløsing med energi

Førstekandidat for Venstre til Stortinget for Sogn og Fjordane valkrins, Alfred Bjørlo, ønsker at fleire skal få moglegheit til å nytte seg av tilskotsordninga til Enova. Han meiner dagens system er firkanta og at det hindrar fleire til å bidra i miljøkampen.