Unge vestlandsmenn i kamp for fedrelandet: – Dei var vernepliktige menn frå 21 år og oppover frå Stad i nord til Sunnhordland sør

I aprildagane 1940 melde opp mot 7.000 modige vestlendingar seg til krigsteneste for fedrelandet. Målet var å kaste tyskarane på sjøen att, men berre etter få veker med dels harde kampar måtte dei innsjå at motstandaren var for sterk og at nederlaget ikkje var til å unngå.