No kokar det i lærarstanden rundt omkring på skulane: – Kutta vil gå ut over oppfølging av elevane eller slite ut gratisarbeidande lærarar

Utdanningsforbundet sine tillitsvalde på dei vidaregåande skule i tidlegare Sogn og Fjordane er bekymra for skuleøkonomien og kvaliteten i skulane. No har dei sendt brev til fylkesdirektøren for opplæring og medlemmane i hovudutvalet for opplæring og kompetanse for å seie ifrå.