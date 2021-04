Storsatsinga til 500 millionar står ferdig med fisk i tankane

Nyheter

Nybygget i strandkanten i Breivika vest for Svelgen sentrum ligg der no som ei stadfesting på at dei storslagne ideane til fiskeoppdrettarane Alex og Inge Helge Vassbotten vart langt meir enn luftig prat. Verksemda med base i Steinvik utanfor Eikefjord har gjennomført det dei lova då dei kjøpte opp tomtearealet i Svelgen. Det første reguleringsarbeidet starta for kring ti år sidan. Prosjektleiar Bjarte Steinhovden fortel at planane også er skalert opp undervegs, slik at prosjektet er vesentleg meir påkosta enn det dei første planane tilsa.