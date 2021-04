Halverte gebyret for å hjelpe lokale restaurantar og kafear gjennom den vanskelege tida

Nyheter

Det er ei kjensgjerning at covid-19 har medført store økonomiske ringverknadar for mange i serveringsbransjen. Fleire har hatt negativ økonomisk utvikling, der gebyret for å få lov til å omsette alkohol kan bli ei ekstra belastning, spesielt når utestadane har hatt stengt store delar av året og ikkje har fått lov til å servere alkohol.