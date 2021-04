Helene er ny regiondirektør i NHO

Nyheter

– Vi er veldig stolte over denne tilsetjinga og over å få Helene på laget. Ho har vore sentral i utviklinga av partnarskapen for grøn næringsutvikling nasjonalt og har eit solid nettverk på Vestlandet innan næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Vi har gjennomført ein svært grundig og omfattande prosess og ser fram til at Helene kan starte hos oss 1. august, seier områdedirektør Christian Chramer, som er ansvarleg for NHO sine ti regionkontor.