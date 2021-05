Feira dagen i lag: Bytta kyrkjeklokkene ut med spett

Utanfor speidarhuset i Måløy var fleire samla laurdag for å vere med på gudsteneste for å markere 1. mai. Og det blei gjort på speidarvis. For i staden for å ringe med kyrkjeklokkene, slo speidarleiar Mats Brunsvik på spett for å starte gudstenesta.