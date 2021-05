Her tok budrunden helt av

Solgte leilighet for fire millioner mer enn de kjøpte den for for tre år siden

En leilighet på 81 kvadratmeter i Bergen ble nylig solgt for nesten tre millioner over prisantydning, og nesten fire millioner mer enn selgerne ga for den. Og boligselgerne, som gjorde et skarpt salg, er fra Måløy.