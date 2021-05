FHI meiner folk er ganske godt verna etter første dose med Pfizer/Moderna

Nyheter

– Vi har sett at ny informasjon og data viser at mRNA-vaksinane gir over 80 prosent vern etter første dose. Vi føler oss ganske sikre på å forlengje intervallet mellom vaksinedosane frå seks til tolv veker for alle aldersgrupper under 65 år utan underliggjande sjukdommar, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.