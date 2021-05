I Stad legg dei no om rutinene for bestilling av vaksinasjon

Nyheter

– No er vi i ferd med å bli ferdige med vaksinering av gruppa på 65 år og eldre og er byrja å vaksinere dei under 65 med alvorlege underliggande sjukdommar, seier kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld.

I følgje tal frå FHI er no over 2500 personar i Stad kommune vaksinerte.

Kommunen får leveransar av vaksiner kvar veke.

– No kom det varsel rett før helga om at vi får 33 hetteglas i veke 19. Det vil seie 198 vaksinedosar, seier Vingen Vedeld.

Mengda dosar har variert. Dei siste tre vekene har mengda på leveransane vore større og heilt opp i noko og 50 glas.

– Vi håpar at vi skal få større mengder slik det er varsla nasjonalt. Vi har fått beskjed om at vi skal få levert to til tre gangar så mykje som vi har fått tidlegare, seier kommuneoverlegen.

Sender ut tekstmelding

– Vi har hatt veldig god oppslutning. Dei aller fleste takkar ja, og det er vi veldig glade for, fortel Vingen.

Dei har hatt som mål å kome i kontakt med alle over 65 år.

– Vi har strakt oss ganske langt for å få tak i dei i risikogruppa og dei med underliggande sjukdommar. Vi ringjer til dei svarer, seier kommuneoverlegen.

Då dei no skal byrje å vaksinere dei under 65 år utan underliggande sjukdommar, vil dei ikkje ha like høge ambisjonar om å få tak i kvar enkelt. Vingen fortel at det ikkje er alle som tek telefonen når dei ringjer.

– Men vi prøvar så godt vi kan å få tak i dei. Vi er glade for at folk flest tek telefonen med ukjent nummer. Det gjer det enklare for oss, legg han til.

No vil dei invitere gruppene, men det er opp til kvar enkelte å bestille time. Kommunen vil sende ut tekstmelding kor ein kan melde seg på via ein link.

