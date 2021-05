No kan du søke sommarjobb som fiskar

Nyheter

– Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge, og regjeringa er oppteken av at rekrutteringa til fiskaryrket blir halden oppe og styrkt. Ungdomsfiskeordninga har som mål å gje ungdom erfaring frå yrket som fiskar, og føresetnader for å sjå potensialet i denne yrkesvegen, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.