– Mannskapene skal øve på ulike scenarioer, så det kan virke litt dramatisk for publikum som ikke vet om øvelsen, sier overbrannmester i Kinn brann og redning, John-Inge Henden, til Fjordenes Tidende.

Han sier det kan bli både røyk og mye blålys å se i måløyområdet mandag ettermiddag og kveld. For at øvelsen skal bli mest mulig realistisk for mannskapene vil han ikke avsløre detaljer om hva øvelsen skal inneholde.