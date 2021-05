Intervjuet ledere, lærlinger og nøkkelpersoner og skapte digital utdanningskonferanse for ungdom

Nyheter

– Framflyt-konferansen pleier å gå av stabelen i januar hvert år, men i høst fant vi fort ut at det ble for vanskelig å gjennomføre bedriftsbesøk og annet i tide på grunn av koronatiltakene. Vi bestemte oss for å heller lage en filmserie om lokale bedrifter rettet inn mot ungdomsskoleelever og hvilke valgmuligheter de har på videregående, sier leder av ungdomsbedriften som står bak Framflyt-konferansen, Framskritt AS, Sebastian Berg, til Fjordenes Tidende.