Om alt går etter planen, kan dette bli kulissene i ein ny norsk dramaserie kalla «Selja»

Nyheter

Produksjonsselskapet står bak fleire kjente program på norske kanalar, mellom anna TV-pastoren, Fride på skipet og Tårnagentene. Sistnemnde var ein stor suksess på NRK Super og handla om magi, mystikk og reiser i tid med handlinga lagt til jula. Manus var av Odd Ketil Sæbø og Einar Matre, den same duoen som no håpar å få gjennomslag for påske-dramaserien «Selja».