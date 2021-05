– Nasjonale prøver og opptakskravene til lærerskolene er viktig for å gjøre skolene enda bedre

- Det ikke skal bli for enkelt å utdanne seg til lærer, og nasjonale prøver er et veldig viktig redskap for lærere i grunnskolen, mener høyrepolitiker og lærer i Bremanger, Elisabeth Hatlenes.