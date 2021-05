Er bananene blitt brune? Da er de perfekte til denne retten

Nyheter

Bananer kan lett bli brune og ikke se så innbydende ut. Men det vil ikke av den grunn si at de ikke er gode. Vårt tips er om du bananer som er over middels modne, må du ikke kaste dem! Bak heller en saftig banankake. Kjempegod og veldig enkel, og kaken er også fin å fryse ned til senere. Kittayaphorn Lund serverer banankaken med sjokoladekrem på, noe som førte til at vi måtte ta et ekstra stykke kake.