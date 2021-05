Her kan du følge med på årets hingsteutstilling

Nyheter

Hingsteutstillinga 2021 vert arrangert 3.-8. mai. På grunn av pandemien er den stengt for publikum, men alle som vil kan følge hingsteutstillinga over nett her.

Tidsskjema for når kvar enkelt hingst skal i elden finn du her.

Hingsteutstillinga for fjordhest har vore arrangert på Nordfjordeid sidan 1886, og er årets viktigaste festdagar for fjordhestfolket.

Men koronasituasjonen set sitt preg også på den tradisjonsrike Hingsteutstillinga. I fjor vart utstillinga for fyrste gong i fredstid avlyst. I år vert ho gjennomført med hingstane til stades på Nordfjordeid, men utan «fysisk publikum».

I staden blir heile utstillinga strøyma på nettet – noko som paradoksalt nok gjer framsyninga av hingstane meir tilgjengeleg for fleire over heile verda enn nokon gong. Og sidan det ikkje var utstilling i fjor er talet stilte hingstar i år svært høgt: 47 hingstar skal i elden og vere blant dei som kan bli valde ut til å sikre fjordhesten si framtid.