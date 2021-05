Sjømatrådet legg om strategien. No vil dei fokusere på ny brukargruppe i den viktige heimemarknaden

Nyheter

– Sjølv om Noreg eksporterer 95 prosent av all sjømaten vi produserer, er heimemarknaden svært viktig. Sjømatrådets mål i Noreg er å auke sjømatkonsumet, men utviklinga er urovekkjande. Medan kvar nordmann i 2013 åt litt over 22 kilo sjømat i året, er dette talet redusert til rundt 19,5 kilo i dag. Då må vi erkjenne at marknadsstrategien ikkje har fungert godt nok, seier marknadsdirektør i Noregs sjømatråd, Camilla Beck, på Sjømatrådet sine nettsider.