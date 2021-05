– Flyttingen av turistinformasjonen handler om å følge opp den vedtatte reiselivssatsingen

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund sier at beslutningen om å flytte turistinformasjonen i Måløy ble gjort av administrasjonen i samråd med ordføreren, og at det er en oppfølging av et politisk vedtak om å styrke reiselivssatsingen i Kinn kommune.