Nyheter

Lørdags ettermiddag melder Vest Politidistrikt at utrykningspolitiet i Florø har stanset et kjøretøy der bilfører blir mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Førerkortet til mannen i 40-åra er blitt beslaglagt og personen blir framstilt på legevakten for blodprøve.