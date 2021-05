Makrell frå Selje hamnar i retten

Nyheter

Det var i fjor haust at Lofotprodukter AS og Maritim Food AS starta opp produksjon og sal av ein ny type makrell i tomat. Makrellen til det nye produktet kjem frå Pelagia sin fabrikk i Selje. Den blir frakta til Maritim Food AS sin fabrikk i Gjerdsvika i Møre og Romsdal der makrellfiletane blir gjort om til makrell i tomat og lagt i boks.