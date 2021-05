Nyheter

– Det finnes mange historiske navn i lokalgeografien rundt Måløy. Hvis folk finner gamle kart eller nedtegnelser, har vi grunnlag for å sette et navn på den bakre toppen. Men i mangel av et historisk navn kan vi foreløpig konkludere at Brurahornet rett og slett er et fjell med to topper, for eksempel den østre og vestre toppen, sier Berit Sandnes som er Kartverkets stedsnavnsansvarlige for Midt-Norge.