Desse bilmerkene har flest fartssyndarar

Nyheter

Gjennom bilforsikringsordningar i Fremtind, Sparebank 1 og DNB har køyringa til om lag 10.000 bilistar blitt følgt i eitt år. No er resultata klare og somme bilmerke merkar seg ut som større fartssyndarar.

– Det er store forskjellar mellom bilmerka. Om det er slik at dei som likar å køyre fort vel bestemte bilmerke, eller at nokre biler «inviterer» til å køyre for fort er ikkje godt å seie, men tala si tale er klar, seier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

Her kan du sjå oversikta over kva bilmerke som køyrer over fartsgrensa mest og minst:

– Ein Tesla-sjåfør i snitt køyrer meir enn 62 prosent meir for fort enn ein Suzuki-sjåfør, seier Skovly.

Nokre bilmerke er ikkje med i oversikta då det ikkje har vore nok bilar av merket med i undersøkinga. Hadde det derimot vore nok bilar av merket Polestar med, kunne truleg Volkswagen blitt skyvd ut av versting-lista.

Undersøkinga er basert på om lag 45 millionar logga kilometer med køyredata frå appen Smartbil frå 1. april 2020 til 1. april 2021.