Partene har inngått forlik - dermed blir det ikke rettsak om Selje-makrellen

Nyheter

Lofotprodukt lanserte i fjor høst en serie med makrell i tomat- produkter under merkenavnet Lofoten. Orkla Foods Norge (OFN) har en serie med makrell-i-tomat produkter under merkenavnet Stabbur-Makrell. OFN reagerte på deler av merkingen til Lofotens produkter, og stevnet Lofotprodukt for retten for å få avklart legale aspekt ved merkingen.