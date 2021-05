Stad skipstunnel er offisielt vedtatt bygget

Nyheter

Stortingsrepresentantene Helge Andre Njåstad og Himanshu Gilati (Frp) og førstekandidat til Stortinget fra Sogn og Fjordane Frp, Arnfinn Sjåstad, hadde samlet seg på kontoret til Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst for å få med seg den direkte overføringen fra stortingssalen da det i ettermiddag skulle voteres over bevilgningen på over 4 milliarder kroner som er det offisielle startskuddet for Stad Skipstunnel.