Ungane har kosa seg med tog, leikar, pølser og is i heile Nordfjord.

Nyheter

– Selje barnehage har feira 17. mai som den – hør og bør – med tog, pølser med brød, kaker, is og 17. mai-aktivitetar. Dei vaksne glimta til med litt kreativ underhaldning, nemleg eggkaste-konkurranse. Vi måtte i år òg feire i eigne kohortar, men det la ikkje ein dempar på stemninga, seier dei til Fjordenes Tidende.

Men det var ikkje berre dei yngste som fekk glede av den alternative feiringa.

– Den minste avdelinga har vore inn på sjukeheimen og malt 17. mai-handavtrykk på vindauga til stor glede for dei eldre. Selje barnehage besøker dei kvar veke med song, leik og anna underhaldning utanfor vindauget.

– Vi i Selje barnehage ønskjer alle ei fin 17. mai feiring!

Også elevar frå 1-4-klasse ved Selje skule var ute for å nyte vårsola:

Under følgjer bilde frå toget til Skram skole i Måløy, tatt av vår eigen journalist.

Og her er nokre bilde som lærarane tok frå Skram skole som etter toget arrangerte leikar på skuleplassen:

I Trollskogen barnehage har de også hatt en flott dag.

– Vi hadde skikkelig tog med tamburmajor, stor og flott fane med duskbærere, flaggborg av førskolegjengen, mini-korps og heile Trollskogen-gjengen som var supergode på hipp hurra og vifting med flagg. Etter tog koste vi oss med masse 17-mai leker og avsluttet feiringen med pølse med brød kiosk og is-kiosk! For en dag!, skriver Silje Lillebø i barnehagen.

På Stavang skule i Florø-området starta dei med flaggheising og song av borna.

– Og for å gje ungane litt energi før alle leikane måtte dei jo få ein is. Så starta leikane. Dei blei delt inn i fem grupper som skulle gjennom ti postar. Kvar post hadde eit spørsmål og ein eller to aktivitetar. Aktivitetane var hestesko kasting, egg løp, kaste på boks, pil kast på ballong, spikre spiker kjappast, stylte løp, kaste erteposar , sekkeløp, isstafett (meir is), 60-meteren, melkespannholding. Etter all aktiviteten så var det inn og sette seg ved eit festpynta bord og få servert brus, pølse i brød og natulrlegvis meir is (det kan vel ikkje bli for mykje is på ein 17. mai) . Etter at vinnararane av naturstien var utropt så fekk alle borna kvar sin 17. mai-gevinst, seier Hildur Sørdal i FAU ved Stavang skule og barnehage.

Ho takkar også dei tilsette som hjelpte til med å gjere dette til ei vellykka tidleg 17. mai-feiring.