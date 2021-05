Den kvite messehakelen skal brukast for første gong på konfirmasjon

Med dei to nye messehaklane Haldis Håvik frå Flatraket har laga til Nord-Vågsøy kyrkje har også denne kyrkja fått på plass messehaklar i dei fire liturgiske fargane . Og den kvite skal takast i bruk for første gong allereie til helga, under konfirmasjon i Nord-Vågsøy kyrkje.