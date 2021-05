Fagskulen flyttar inn i nytt bygg i sentrum for å få meir plass

Mangel på plass i skulebygget på Tennebø gjer at Fagskulen i Måløy flyttar til kontorfelleskapet Peak Måløy når det står ferdig. – Vi håpar også at det blir endå meir attraktivt for studentane å studere i sentrum av Måløy, seier Inger Vedvik Nygård.