Med 150.000 kroner til å lage møteplassar skal 1.750 personar få tilbod om gratis fellesaktivitetar

Nyheter

– Her vil vi redusere sosiale skilnader med å tilrettelegge for gratisarrangement og fellesaktivitetar gjennom heile året, også i feriane. Dette skal vi gjere ved at om lag 1750 personar skal få tilbod om gratis fellesaktivitetar i Kinn kommune, seier kommunedirektør Terje Heggheim.

Aktivitetane skal gjennomførast av frivillige organisasjonar eller gjennom kulturelle institusjonar. Frivilligsentralane i Kinn skal vere ein tilretteleggar for å koordinere, rekruttere, informere og synleggjere tilboda i samarbeid med tenestene i kommunen og frivillige organisasjonar.

80.000 kroner til «Ungdom jobbar for ungdom»

Ungdomsleiar Carina Takle-Hillersøy i Kinn kommune har også fått melding om at kommunen også har fått midlar frå Gjensidigestiftinga til eit sommarjobbprosjekt.

– Ungdomshuset Haffen får 80.000 kroner frå Gjensidigestiftinga si støtteordning «Gode sommeropplevelser for barn og unge». Med prosjektet «Ungdom jobbar for Ungdom» ønskjer vi å nytte midlane til både å gi ungdom sommarjobb, og skape aktivitetar i sommarferien, seier Heggheim.

Her vil ein gi sommarjobb til åtte ungdommar.

– Dei skal lage arrangement for ungdom i ei heil veke. Ungdommane vil få i oppgåve å planlegge og organisere dagane, drive med PR, servere mat, ordne med transport, passe på smittevern og liknande, seier Heggheim.