For hver fjerde meter de kjører bryter unge sjåfører fartsgrensa

– I aldersgruppen 18–25 år er det slik at for hver kilometer, 1000 meter, som kjøres så brytes fartsgrensen i 240 meter av dem, uavhengig hva fartsgrensen er der de kjører. De ulike gruppene i aldersspennet mellom 26 – 60 år bryter alle fartsgrensen i mer enn 200 av 1000 meter, og det er først når alderen passerer 60 at trykket på gasspedalen letter, sier sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.