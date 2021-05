Regelverket som deler øya i to sjøfartssoner gjorde det komplisert å få hentet skogsmaskiner

Det at øya Silda ligger midt på delelinja mellom to av Sjøfartsdirektoratets sjøfartssoner gjorde at entreprenøren Landsskapsservice AS måtte leie inn en ferje fra Bergen for å få fraktet skogsmaskiner tilbake til fastlandet.