Fekk 120 timar samfunnsstraff og må betale oppreising

Nyheter

Hendinga skjedde i Nordfjord, og retten meiner, at sjølv om mannen, som var over 18, og jenta, kan seiast å vere relativt like i alder og utvikling, ho meir moden og han umoden, så gjorde jentas unge alder og vanskelege fortid, at mannen burde ha skjønt at å presse seg til seksuell omgang bar preg av utnytting.