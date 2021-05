Fikk du med deg disse sakene i uka som gikk?

Nyheter

Saken som ble mest lest i uka som gikk var terrengbrannen i nærheten av Nordfjordeid. Den kan du lese her.

Leserinnlegget «Du snakkar usant, Egeberg» ligger som nummer to på lista.

Då Vebjørn og Anette hadde sikra seg draumehuset starta «Prosjekt Gate 7» var også en sak som ble mye lest.

Og mange klikket seg inn for å lese at Vestkapp har fått ein ny spektakulær attraksjon: Nytt webkamera gir deg utsikta over det mektige Stadhavet

I tillegg fikk disse sakene gode lesertall:

«Administrasjonen og ordfører tar seg litt for store friheter – igjen»

Kristin vil sette ord på den usynlige diagnosen

Då to russebussar spelte svært høg musikk, blei politiet kontakta

I kveld skal det blåse opp