– Det er en del krefter som jobber for å reversere Kinn. Som næringslivsleder vil jeg innstendig be om at det ikke blir gjennomført. Jeg tror de kreftene som jobber for reversering bør gå veldig dypt i seg selv og vurdere hva alternativet skal være. For å få opp de kommunale funksjonene som vi trenger, så er jeg overbevist om at en mindre kommune ikke er løsningen, sa Hans Petter Selstad da han holdt en presentasjon om Selstad-konsernet til Kinn formannskap tirsdag.