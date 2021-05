FHI trur smitteverntiltaka har komme for å bli

Under eit heilt år med pandemi har over 770 døydd av eller med koronaviruset i Noreg. Men så langt i år er det registrert om lag 800 færre dødsfall enn på same tid i fjor. Folkehelseinstituttet trur søkjelyset på smittevern kan vere noko av grunnen.