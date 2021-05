Etablerer seg i Nordfjord: – Her får vi vere med og skape vår eigen arbeidsplass

Norconsult AS har totalt 62 kontor over heile landet, og så å seie i alle regionar. Forutan ein tilsett på Sandane, har ikkje verksemda hatt skikkelig fotfeste i Nordfjord, i alle fall ikkje før no.