Grå ukestart, men snart titter kanskje sola fram igjen

Onsdag melder meteorologene om gråvær og regn de fleste plasser. Bare på Nordfjordeid kan det se ut til å bli litt mer solfylt denne dagen ifølge værtjenesten Yr. Temperaturen vil ligge på mellom 9-14 grader denne dagen.

Det er likevel håp for et værskifte. Torsdag og fredag melder meteorologene nemlig om overskyede dager med mulighet for sol. Torsdag ser ut til å by på noe mildere være enn fredagen. Fredag kan temperaturen stige til rundt 15 grader.

Vestkapp har fått ein ny spektakulær attraksjon: Nytt webkamera gir deg utsikta over det mektige Stadhavet No kan du sitte heime i godstolen og sjå utover mektige Stadhavet via det nye webkameraet som er på plass på Vestkapp.