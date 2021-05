Ordføraren om grensediskusjonen: – Eg trur det er lurt at dei tenker over kva dei eigentleg vil oppnå

Nyheter

– Eg håpar jo sjølvsagt at dei ikkje ønsker dette, men om dei vil sjekke det og sjå på saka, så er det ikkje noko eg kan hindre. Samtidig trur eg at det er lurt at dei tenker over kva dei eigentleg vil oppnå med ei slik grensejustering. Kva er det dei forventar vil skje om dei gjer det? spør Førde som foreløpig ikkje lar seg stresse.