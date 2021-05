Brøt besøksforbudet og truet kvinne. Nå må han i fengsel

En mann fra Nordfjord er tiltalt for å både å ha brutt et besøksforbud og samtidig truet en kvinne. Retten fant forholdene så alvorlige at mannen ble dømt til fengsel i 35 dager, 14 av dem betinget.