Disse fikk miljøprisen i 1992

Vågsøy/Kinn: Brunsviks Eft. AS fikk Måløymiljøprisen for 1992, og den blei utdelt i mai 1993. Her står to representanter for bedriften, Ivar Brunsvik (f.v.) og Svein Verlo. Ivar Brunsvik viser her fram det synlige beviset på prisen, en rosemalt feiekost, malt av Tove Nord.