Krangelen fortsetter: Måløyeksportøren saksøker styremedlemmer

Det skriver iLaks.

Bakgrunnen for stevningen er at Coast Seafood mener at et samarbeid mellom Blom Gruppen og Firda Seafood, samt valget av Ola Braanaas som styremedlem, og hans advokat Mons Alfred Paulsen som varamedlem, er rettsstridig og brudd på aksjonæravtalen i Blom Fiskeoppdrett, skriver iLaks.

Til iLaks sier Blom Fiskeoppdretts styreleder Torbjørn Gjelsvik at det kan se ut til at "stevningen er nok et forsøk fra Coast på å tåkelegge hva som er selve saken mellom Coast og Blom Fiskeoppdrett, nemlig om Coast over mange år systematisk har betalt Blom under markedspris."

– At Coast velger å sende stevning nå før det engang foreligger en styresak om mulig samdrift og da før de vet hva styret eventuelt vedtar, underbygger at stevningen er motivert av noe annet enn å få en dom på noe som mulig kan skje i fremtiden, sier Gjelsvik til iLaks.

– Det er da domstolenes oppgave å forkynne stevningen enten for de saksøkte direkte eller for deres advokat, svarer administrerende direktør Sverre Søraa i Coast Seafood.

– Når det gjelder Gjelsviks anklager om at vi har betalt under markedspris, så er vi trygge på at det vil bli belyst i voldgiftssaken vi anla mot Blom Fiskeoppdrett i mars, sier Søraa til iLaks.

Fjordenes Tidende har tidligere skrevet om konflikten innad i selskapet.

I oktober 2020 begjærte Coast Seafood en midlertidig forføyning fra Bergen tingrett for å få Blom Fiskeoppdrett til å etterleve leveringsplikten i en kontrakt om leveranse av oppdrettsfisk. I desember trakk de begjæringen, og fremmet i stedet krav om fortsatt levering og eventuell erstatning fra oppdrettsselskapet.

– Vi har vært en god og langsiktig eier i Blom Fiskeoppdrett i seks år. Påstandene om at Blom ikke har fått markedspris for sine fiskeleveranser stemmer ikke, og faller på sin egen urimelighet. Nå vil vi arbeide for å løse uenighetene og fortsette det gode samarbeidet vi har hatt, sa Søraa til Fjordenes Tidende.

