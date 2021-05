Satsar miljøvenleg

Skal legge miljøasfalt i Florø og får system for gjenbruk av byggematerial og møblar frå Skram skole

Det er kommunedirektør Terje Heggheim som i ei oppsummering av siste nytt frå Kinn kommune viser til at kommunen skal asfaltere Strandgata i Florø med nyutvikla miljøasfalt og at dei har kjøpt lisens for delingsplattformen Loopfront.