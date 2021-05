Nyheter

Best før men ikke dårlig etter. Når man tar en opprydding i skuffen med melprodukter kan det kanskje dukke opp varer som er utgått på dato? Det vil ikke si at de er dårlige av den grunn, spesielt ikke om det gjelder mel og korn. Å lage grove knekkebrød er en fin måte å få brukt opp rester av mel, frø og nøtter. Maren presenterer her sin oppskrift, men man kan bare bytte ut ingrediensen med andre typer mel, så lenge man beholder samme mengde. I tillegg kan man ha i tørkede urter og drysse havsalt over om man ønsker det.