– Jeg tror det var riktige grep vi gjorde, den gangen vi ønsket å bygge en sterk kystkommune

Det er det brennende ønsket om en sterk kystkommune som gjør at ordfører Ola Teigen (Ap) vil slåss for kysten og Kinn, selv om undersøkelsen til Ja til reversering viser at et flertall av innbyggerne ønsker å løse opp kommunen.