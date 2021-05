Nabokommunen har ingen innvendingar mot utviding av anlegget

Nyheter

– Vi viser til to oversende saker, med merknadsfristar 12. og 19. mai. Det ser ut til å vere same sak, så vi kjem med èi fråsegn. Det gjeld Mowi sitt oppdrettsanlegg på Verpeneset, der det er planen å utvide frå 7 til 10 merder, slik at arbeidet med fisken blir meir praktisk, og det blir betre merdmiljø, skriv Bremanger kommune til Kinn kommune.